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В России приостановят работу четыре сахарных завода

Причиной стали убытки из-за низких цен

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Низкие цены на сахар, ведущие к убыткам, стали причиной для остановки деятельности четырех российских сахарных заводов. Об этом говорится в сообщении Союзроссахара.

"В производственном сезоне 2020-2021 гг. не будут работать Мелеузовский сахарный завод в Республике Башкортостан, Нурлатский сахарный завод в Республике Татарстан, Товарковский сахарный завод в Тульской области, а также один завод в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

В союзе добавили, что в конце 2018 г. прекратил работу Садовский сахарный завод в Воронежской области.

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По данным организации, в текущем сезоне 2019-2020 года (август 2019 года - июль 2020 года) эти сахарные заводы переработали 1,3 млн тонн сахарной свеклы и произвели около 200 тыс. тонн сахара, 22 тыс. тонн жома и 47 тыс. тонн мелассы. Общая численность работников закрываемых сахарных заводов составляет около 1,5 тыс. человек. Основная причина закрытия заводов - убытки от переработки сахарной свеклы и последующей реализации сахара.

Как пояснили в Союзроссахаре, за последние три года среднегодовые цены на сахар находились на уровне, не обеспечивающем достаточную рентабельность производства свекловичного сахара, что привело к отрицательному финансовому результату.

"Согласно данным Росстата, рентабельность производства сахара снижалась до 3,3%, что существенно ниже среднеотраслевого показателя по всей продукции агропромышленного комплекса. Начиная с 2016 года, объем ежегодного производства сахара превышает внутреннее потребление", - говорится в сообщении. С учетом ожидаемого объема производства свекловичного сахара в объеме 7,7 млн тонн из сахарной свеклы урожая 2019 года и увеличения товарных запасов сахара оптово-отпускные цены снизились до уровня минимальных значений за последние семь лет, добавили в ассоциации.

Эксперты также отметили, что в текущем производственном сезоне переработку сахарной свеклы вели 74 сахарных завода, общей мощностью 382 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки, которые расположены в 21 сахаропроизводящем регионе России. Дальнейшими путями по стабилизации ситуации на рынке сахара являются повышение эффективности производства сахарной свеклы и свекловичного сахара, необходимость развития логистической инфраструктуры и увеличения объемов экспорта сахара за пределы стран ЕАЭС.

25 февраля газета "Ведомости" написала о том, что Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область) сахарные заводы суммарной мощностью 150 тыс. тонн не будут работать в сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 года (август 2020 года - июль 2021 года) из-за низких цен на сахар.

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