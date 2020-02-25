Минфин: средняя ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в этом году

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Средняя ставка по ипотеке может опуститься в России ниже 8% уже к концу текущего года, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Я думаю, что с текущего уровня, если не брать в расчет возможность снижения ключевой ставки, о котором говорил ЦБ, что касается всех остальных инфраструктурных мер, то там до уровня ниже 8%, конечно, мы сможем снизиться довольно быстро. Задача - достичь этого уровня к 2024 году, я надеюсь, что мы сможем, если все эти меры будут реализованы, выйти на нее уже концу этого года", - сказал он.

Страхование жилья

Минфин не поддерживает фиксирование ставки страхования жилья. "Страхование является дополнительной нагрузкой для граждан, которые берут ипотеку. Это очень актуальный вопрос, но страховой рынок является таким же рынком, как и любой другой, поэтому поддерживать фиксацию этой стоимости мы, конечно, не будем", - сказал Моисеев.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что в России есть резервы для снижения ипотечных ставок, а одной из мер может стать создание единой ставки страхования жилья.