Эксперты: закрытие сахарных заводов не приведет к росту цен на продукцию

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Закрытие сахарных заводов в РФ не приведет к росту цен на сахар, возможны лишь незначительные колебания в стоимости продукции. Такую точку зрения ТАСС высказали опрошенные эксперты.

Союзроссахар 25 февраля сообщил, что низкие цены на сахар, ведущие к убыткам, стали причиной для остановки деятельности четырех российских сахарных заводов. В производственном сезоне 2020-2021 годов не будут работать Мелеузовский сахарный завод в Республике Башкортостан, Нурлатский сахарный завод в Республике Татарстан, Товарковский сахарный завод в Тульской области, а также один завод в Краснодарском крае. Кроме того, в конце 2018 года прекратил работу Садовский сахарный завод в Воронежской области.

"По итогам 2019 года сахар стал наиболее подешевевшим за год продуктом. Цена на сахар за год упала на 40,62%. С начала 2020 года розничные цены на сахар продолжают снижаться. Закрытие указанных заводов, на наш взгляд, значительного влияния на рынок и ценовую динамику не окажет", - считает исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков.

Он отметил, что из-за рекордного перепроизводства на протяжении нескольких последних лет, больших переходящих запасов и сложностей с экспортом, оптовые цены на сахар сегодня находятся на исторически низком уровне, что негативно влияет на рентабельность сахарной отрасли и оказывает влияние на розничную стоимость продукции. По данным эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванова, на закрываемые заводы приходится всего несколько процентов от общего объема производства. "В ближайшие месяцы на ценах (оптовых и розничных) это почти не скажется, возможны лишь незначительные колебания", - уверен он.

Партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк добавил, что всего в России насчитается около 70 сахарных заводов, многие из которых работают либо "в ноль", либо ниже уровня рентабельности. Он полагает, что приостановка деятельности этих предприятий может быть временной и продлится до корректировки цен на продукцию. При этом даже если стоимость для производителей изменится, розничные покупатели это не почувствуют, считает Березнюк. "Рост цены в любом случае будет не ощутим для потребителей, это для производителей важна каждая копейка", - пояснил он.

О ситуации на сахарном рынке

Эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов напомнил, что, согласно прогнозу, в этом сезоне (август 2019 года - июль 2020 года) в России произведут более 7,7 млн т сахара при внутреннем потреблении в 6 млн т, импорте в размере 0,2 млн т и накопленных запасов в 0,5 млн т. "То есть все, что выше 5,8 млн т, нужно экспортировать. Это колоссальные объемы, и у России пока нет такого опыта экспорта. Вряд ли это получится и в ближайшее время", - считает он.

По его оценкам, комфортный размер экспорта сахара для России составляет от 0,5 до 1,1 млн т за сезон. "Все, что выше - серьезный вызов для отрасли", - уверен эксперт ИКАР.