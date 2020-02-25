Власти Италии окажут финансовую поддержку компаниям в связи с коронавирусом

РИМ, 25 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что правительство готовит специальные экономические меры по поддержке компаний в связи с последствиями распространения коронавируса в стране. Как он указал в опубликованном во вторник интервью в газете Corriere della Sera , Совмин не только приостановит взимание налогов и счетов за коммунальные услуги с населения в зонах, где регистрируются заражения, но и примет меры для поддержки компаний.

"Мы готовим декрет о поддержке всей экономической системы Италии. Наш приоритет сохранить экспорт, который составляет треть ВВП", - сказал Ди Майо. Пока не уточняется, какие конкретно меры рассматриваются для компаний. Ранее Ди Майо объявлял о выделении €300 млн на поддержку компаний, которые экспортируют и работают в Китае после того, как в этой стране возникла вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV.

Один из наиболее проблемных секторов - туризм, который уже пострадал от снижения потока туристов из Китая. Сейчас туристическая отрасль регистрирует массовые отказы от поездок в Италию со всего мира. Так, число отказов от бронирования в гостиницах Венеции достигло 40%.

Ди Майо сообщил, что Италия будет на ежедневной основе предоставлять информацию о ситуации с коронавирусом всем своим посольствам в мире. "Мы будет информировать все правительства и оказывать помощь итальянцам, находящимся за рубежом в турпоездках", - отметил министр. Он также указал, что на данный момент карантин касается двух локальных очагов распространения коронавируса и затрагивает "50 тыс. человек из 60 млн" [населения Италии].

В настоящий момент число инфицированных в Италии превысило 230 человек, большинство из них проживают в северной области Ломбардия. Число жертв коронавируса достигло семи человек. Помимо полностью изолированной красной зоны в Ломбардии и города Во в Венето, ограничительные меры предосторожности введены на территории пяти областей: Ломбардии, Венето (включая Венецию), Эмилия-Романье, где число заразившихся приближается к 20, а также Лигурии и Фриули - Венеция-Джулии, где пока не выявлены инфицированные. В Милане многие компании перевели своих сотрудников на дистанционную работу. Опустели улицы в Венеции, где на два дня раньше закончился карнавал.