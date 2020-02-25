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Мишустин назначил Полину Крючкову замминистра экономического развития

Ранее она занимала должность замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил замминистра экономического развития Полину Крючкову, ранее занимавшую должность заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы. Распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Крючкову Полину Викторовну заместителем министра экономического развития РФ", - говорится в документе.

Крючкова работала замглавы департамента экономической политики и развития города Москвы с 2015 года. С апреля 2012 по февраль 2017 года руководителем этого департамента был Максим Решетников, который в январе 2020 года был назначен министром экономического развития РФ.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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