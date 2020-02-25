20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
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Песков: крупные инфраструктурные проекты, решение о которых принял Путин, себя оправдали

Они стали важным вкладом в развитие страны, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Крупные инфраструктурные проекты, решение о реализации которых президент РФ Владимир Путин принял вопреки возражениям министров экономического блока, стали важным вкладом в развитие страны и конкретных регионов. Такое мнение во вторник высказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Ранее в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" президент РФ рассказал, что бывший глава Минфина Алексей Кудрин и экс-министр экономического развития Герман Греф выступали против строительства ряда крупных объектов из-за их дороговизны и в ряде случаев ему пришлось "цыкнуть" на министров. В частности, Путин упомянул в этой связи кольцевую автодорогу в Санкт-Петербурге, мост на остров Русский и некоторые объекты в Сочи.

Как отметил Песков, при обсуждении крупных проектов, связанных с большими бюджетными тратами, в правительстве иногда бывают разные позиции. "Это рабочий процесс, это нормально, и все - и министры, и руководители ведомств - высказывают свою точку зрения президенту, ее аргументируют. На тот момент <…> Греф и Кудрин придерживались точки зрения о нецелесообразности таких больших расходов. Вместе с тем в итоге решение было принято президентом, эти проекты были реализованы", - сказал Песков.

Как отметил представитель Кремля, кольцевая автодорога в Санкт-Петербурге сейчас значительно разгрузила этот мегаполис. Также Песков обратил внимание на развитие острова Русский, где создан университетский центр. "Мы видим, что эти большие инфраструктурные проекты стали важным вкладом в развитие страны в целом и конкретных регионов в частности", - заключил пресс-секретарь президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКудрин, Алексей ЛеонидовичГреф, Герман Оскарович
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