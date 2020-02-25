20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В 2020 году судостроители Астрахани сдадут шесть кораблей

В ОСК надеются на дальнейшее увеличение заказов и привлечение новых сотрудников

АСТРАХАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует в этом году передать заказчикам строящиеся на астраханских производственных площадках четыре танкера-химовоза разных проектов, речной теплоход и сухогруз. Об этом сообщил ТАСС вице-президент ОСК по техническому развитию Василий Бойцов.

"Сейчас на астраханских верфях ОСК ведется строительство восьми проектов. Речь о гражданском судостроении. В 2020 году планируются к сдаче: два танкера-химовоза проекта 00216М, два танкера-химовоза проекта RST25, первый теплоход "Золотое кольцо", сухогруз RSD49", - сказал Бойцов.

Он не уточнил, насколько в этом году может вырасти портфель заказов астраханских площадок ОСК, но заметил, что в перспективе рассматриваются заказы на строительство офшорных конструкций, сухогрузов "река-море", дноуглубительного флота. "На текущий момент свободные мощности есть, но надеюсь, что ненадолго, и тогда на первый план выйдет вопрос привлечения дополнительного персонала", - добавил Бойцов.

ОСК - ведущая и крупнейшая судостроительная компания России. Она создана в 2007 году, на 100% принадлежит государству. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли.

Теги
РоссияАстраханская область
Реклама на ТАСС
ЦБ отменил комиссии для банков на переводы физлиц в Системе быстрых платежей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС