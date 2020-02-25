В 2020 году судостроители Астрахани сдадут шесть кораблей

АСТРАХАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует в этом году передать заказчикам строящиеся на астраханских производственных площадках четыре танкера-химовоза разных проектов, речной теплоход и сухогруз. Об этом сообщил ТАСС вице-президент ОСК по техническому развитию Василий Бойцов.

"Сейчас на астраханских верфях ОСК ведется строительство восьми проектов. Речь о гражданском судостроении. В 2020 году планируются к сдаче: два танкера-химовоза проекта 00216М, два танкера-химовоза проекта RST25, первый теплоход "Золотое кольцо", сухогруз RSD49", - сказал Бойцов.

Он не уточнил, насколько в этом году может вырасти портфель заказов астраханских площадок ОСК, но заметил, что в перспективе рассматриваются заказы на строительство офшорных конструкций, сухогрузов "река-море", дноуглубительного флота. "На текущий момент свободные мощности есть, но надеюсь, что ненадолго, и тогда на первый план выйдет вопрос привлечения дополнительного персонала", - добавил Бойцов.

ОСК - ведущая и крупнейшая судостроительная компания России. Она создана в 2007 году, на 100% принадлежит государству. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли.