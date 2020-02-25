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"Газпром нефть" увеличила чистую прибыль на 6,2% в 2019 году

Она составила 400,2 млрд руб., говорится в отчете компании

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" в 2019 году увеличила чистую прибыль по МСФО, приходящуюся на акционеров, на 6,2% по сравнению с 2018 годом - до 400,2 млрд рублей, говорится в отчете компании.

"Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2019 году впервые превысила 400 млрд рублей, обеспечив устойчивую базу для дивидендных выплат. Темп роста акций компании сохраняет высокую динамику, а капитализация "Газпром нефти" в 2019 году выросла до самых высоких значений в истории компании", - прокомментировал финансовые результаты глава компании Александр Дюков, слова которого цитирует пресс-служба.

Выручка за отчетный период снизилась на 0,2% и составила около 2,5 трлн рублей.

Скорректированный показатель EBITDA остался на уровне 795,1 млрд рублей, несмотря на отрицательную динамику цен и конъюнктуру рынка, отметили в компании.

Операционный денежный поток увеличился на 13% - до 609,08 млрд рублей. Это обеспечило получение компанией положительного свободного денежного потока в размере 156,07 млрд рублей (-6,8%).

Добыча углеводородов

Добыча углеводородов выросла на 3,5% по сравнению с 2018 годом - до 96,1 млн тонн нефтяного эквивалента (н.э.).

Рост показателя произошел "вследствие роста добычи на Новопортовском и Восточно-Мессояхском месторождениях, в Оренбургском регионе и проектах нефтяных оторочек, а также вследствие увеличения доли владения группы в "Арктикгазе".

Добыча нефти и конденсата за отчетный период выросла на 0,5% - до 63,3 млн тонн.

Добыча газа увеличилась на 9,8% - до 40,85 млрд куб. м. В компании объясняют динамику запуском второй очереди установок комплексной подготовки газа на Новопортовском месторождении, вводом газокомпрессорной станции в Оренбургском регионе, а также ростом добычи природного газа на месторождениях "Арктикгаза".

Расходы "Газпром нефти" на добычу углеводородов в 2019 году выросли на 4,1% и достигли $3,78 на баррель н.э. "Увеличение удельных операционных расходов на добычу углеводородов по дочерним компаниям на территории РФ на 8,2% в годовом и на 14,5% в квартальном выражении преимущественно обусловлено снижением добычи по зрелым месторождениям", - поясняется в отчете.

Кроме того, компания отмечает снижение объема переработки нефти на собственных и НПЗ совместных предприятий на 3,4%, до 41,47 млн тонн, из-за проведения плановых ремонтных работ. На этом фоне выпуск нефтепродуктов снизился на 2,8% - до 40,23 млн тонн.

Обновлено (13:30 мск) - добавлены подробности

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