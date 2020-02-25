20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Аэрофлот" начнет полеты из Красноярска в Сочи с 30 марта

Рейсы будут выполняться пять раз в неделю на воздушных судах Boeing 737-800

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с 30 марта приступит к выполнению рейсов по маршруту "Красноярск - Сочи", следует из сообщения компании.

Перелеты будут выполняться пять раз в неделю по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям на воздушных судах Boeing 737-800, вместимостью 189 пассажиров, уточняется в сообщении.

В обратном направлении (Сочи - Красноярск) рейс будет выполняться по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам.

Время в пути составит около пяти с половиной часов.

Теги
РоссияКраснодарский крайКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Utair запускает рейс из Перми в Уфу 2 марта
Время полета составит 1,5 часа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС