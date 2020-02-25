"Аэрофлот" начнет полеты из Красноярска в Сочи с 30 марта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с 30 марта приступит к выполнению рейсов по маршруту "Красноярск - Сочи", следует из сообщения компании.

Перелеты будут выполняться пять раз в неделю по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям на воздушных судах Boeing 737-800, вместимостью 189 пассажиров, уточняется в сообщении.

В обратном направлении (Сочи - Красноярск) рейс будет выполняться по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам.

Время в пути составит около пяти с половиной часов.