Utair запускает рейс из Перми в Уфу 2 марта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Ютэйр" (Utair) со 2 марта начнет выполнять рейс по маршруту Пермь - Уфа, сообщила во вторник пресс-служба перевозчика.

По данным на сайте аэропорта Перми, в настоящее время прямые перелеты между городами Пермь и Уфа не выполняются. Открывающийся со 2 марта рейс станет первым прямым по данному направлению.

"Со 2 марта "Ютэйр" начинает полеты по маршруту Пермь - Уфа. Рейс будет выполняться на среднемагистральном ATR 72, рассчитанном на 70 пассажиров", - говорится в сообщении.

По данным перевозчика, в течение марта полеты по данному направлению будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. С апреля рейс также будет выполняться по средам. "Авиакомпания "Ютэйр" продолжает развивать маршруты между российскими городами - без пересадок в Москве. Новый рейс свяжет между собой одни из крупнейших городов Приволжского федерального округа. Теперь добраться из Перми в Уфу и обратно можно будет всего за 1,5 часа", - приводятся в сообщении слова президента "Ютэйр - пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

"Ютэйр" - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году она перевезла более 7,9 млн человек. По итогам 2019 года ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее. Авиакомпания связывает регионы России прямыми рейсами благодаря системе хабов, которые организованы в Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Минеральных Водах, Сочи, Сургуте, Тюмени, Уфе и Ханты-Мансийске.

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