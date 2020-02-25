Модернизация электросетей "Русгидро" на Сахалине оценивается в 35 млрд рублей

ТАСС, 25 февраля. Программа замены ветхих электросетей на Сахалине, которыми управляет "Сахалинэнерго" (входит в "Русгидро") оценивается в 35 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в рамках Дней Сахалинской области, которые проходят в Совете Федерации 25-26 февраля.

"35 млрд (рублей) - это потребность на программу восстановления всех этих сетей. И мы сейчас с Минфином пытаемся выстроить некий пул финансовый", - сказал он в беседе с журналистами.

Губернатор пояснил, что 15 млрд рублей из 35 млрд рублей планируется профинансировать за счет амортизации "Русгидро". Тогда эти средства изначально будут закладываться в стоимость услуги. Еще 10 млрд рублей область рассчитывает получить по межбюджетному трансферту. Оставшиеся 10 млрд рублей на реализацию программы замены ветхих сетей предлагается привлечь за счет увеличения тарифа на электроэнергию.

"Но он [тариф] будет субсидироваться и для предприятий, и для населения, поэтому ни предприятия, ни население это (повышение тарифа - прим. ТАСС) не почувствуют. Фактически это перекладывание на плечи частично области, частично федерального бюджета в соотношении один к двум приблизительно", - добавил Лимаренко.

Заместитель председателя правительства региона Владимир Сидоренко на заседании в Совете Федерации объяснил, что реализация программы обновления сетей рассчитана на 10 лет. Область совместно с Минэнерго предлагает заложить часть средств на реализацию программы модернизации электросетей при корректировке федерального бюджета на 2020 и 2021-2022 плановый год, отметил замглавы Сахалина.

Протяженность электрических сетей "Сахалинэнерго" превышает 7 тыс. км.