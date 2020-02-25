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Мишустин поддерживает создание в регионах сервисов для сбора пожеланий по ремонту дорог

Это очень хороший опыт, отметил премьер-министр РФ

КУРГАН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею создания в регионах онлайн-сервисов, с помощью которых граждане могут высказывать свои пожелания по ремонту дорог.

Глава правительства ознакомился с презентацией проекта застройки в самом большом жилом районе Кургана Заозерный. Премьеру, в частности, рассказали, что ремонт дорог в Кургане проходил с учетом пожеланий граждан: именно они выбирали участки улиц, которые в первую очередь нуждаются в ремонте. В настоящее время разрабатывается онлайн-сервис, с помощью которого жители смогут выбирать участки для ремонта.

"Ничего сложного, казалось бы, вот такой интерактивный сервис, который позволяет узнать, что люди хотят и именно так проектировать и закладывать соответствующие средства", - сказал Мишустин. По его словам, в Москве так давно происходит, в Московской области и еще в некоторых регионах. "Это очень хороший опыт, и я думаю, что с поддержкой губернатора мы продолжим так же его тиражировать и в Курганской области, и в других регионах страны", - отметил глава кабмина.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКурганская область
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