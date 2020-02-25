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В Приморье зарегистрировали компанию для обслуживания космодрома "Морской старт"

Ее генеральным директором стал Максим Астафьев

ТАСС, 25 февраля. Компания "Космический центр Морской старт", которая будет заниматься обслуживанием одноименного плавучего космодрома, зарегистрирована в Приморье. Как следует из информации на сайте Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), обладателем 100% ее акций стала авиакомпания "Сибирь" (входит в группу S7).

ООО "Космический центр "Морской старт" зарегистрировано 20 февраля в поселке городского типа Славянка Хасанского района Приморского края. В этом же населенном пункте находится Славянский судоремонтный завод, где будут проводиться ремонт и реконструкция плавучего космодрома "Морской старт", которым владеет группа S7.

Гендиректором новой компании, уставной капитал которой составляет 1 млн рублей, стал Максим Астафьев.

Согласно информации с сайта ЕГРЮЛ, основным видом деятельности компании является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, дополнительные виды деятельности - ремонт и техническое обслуживание судов и лодок, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования.

В пресс-службе S7 Group не комментируют информацию о регистрации дочерней компании.

Перебазирование "Морского старта"

Согласно данным портала движения судов vesselfinder.com, в воскресенье пусковую платформу "Одиссей", которая входит в плавучий космодром "Морской старт", погрузили на судно Xin Guang Hua около порта Лонг-Бич на тихоокеанском побережье США.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что в конце февраля планируется начать переход плавучего космодрома "Морской старт" из США на Славянский судоремонтный завод, который находится в 50 км от Владивостока. По словам собеседника агентства, платформа будет доставлена на Дальний Восток за три недели. Прибыть на завод она должна ориентировочно во второй половине марта.

В 2014 году пусковая деятельность "Морского старта" была приостановлена, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Ранее компания S7 Space сообщала, что перебазирует стартовую платформу и командное судно "Морского старта" в 2020 году на СРЗ, где будет проводиться ремонт и реконструкция плавучего космодрома.

Группа S7 владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", с которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных). Морская часть комплекса - это базирующиеся в Калифорнии плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями.

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РоссияПриморский край
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