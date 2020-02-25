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Регулярное автобусное сообщение связало Ташкент и Самарканд с Санкт-Петербургом

Автобусы по маршруту будут отправляться через день, общее время в пути составит около трех суток

ТАШКЕНТ, 25 февраля. /ТАСС/. Компания "Узавтотранс сервис", в соответствии с межправительственным соглашением Узбекистана и России, запустила регулярное автобусное сообщение по маршруту Самарканд - Ташкент - Санкт-Петербург. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта республики.

"25 февраля компания "Узавтотранс сервис" запустила регулярные автобусные рейсы по маршруту Самарканд - Ташкент - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении. Отмечается, что во вторник первый рейсовый автобус отправился в 10:00 по местному времени (08:00 мск) с автовокзала Самарканда, примерно через пять часов он прибыл в Ташкент и после небольшой стоянки отправился по маршруту, а общее время в пути до Санкт-Петербурга составит около трех суток.

По данным пресс-службы, с российской стороны перевозки будет осуществлять транспортно-туристическая компания "ТТК Глобус". Автобусы по этому маршруту будут отправляться через день. Стоимость проезда от Самарканда и Ташкента составляет соответственно 840 и 800 тыс. сумов ($85 и $90 - прим.ТАСС), а из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд - составляет 6,8 и 7 тыс. рублей.

Ранее автобусное сообщение связало столицу Узбекистана с Москвой, Нижним Новгородом, Омском и Казанью.

Теги
УзбекистанРоссияСанкт-Петербург
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