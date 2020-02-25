В "Белнефтехиме" сообщили, что белорусские НПЗ работают на половину мощности

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на данный момент работают на половину своей мощности, за два первых месяца текущего года планируют переработать около 1,8 млн тонн нефти. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"На сегодня нефтеперерабатывающие заводы работают примерно в половину от своей мощности. Заводы отработали январь и февраль в режиме 50%-ой загрузки, переработка нефти на обоих заводах составит по 900 тыс. тонн в месяц. За два месяца - примерно 1,8 млн тонн", - уточнил Сизов.

"Белнефтехим" не видит для себя рисков при обеспечении нефтепродуктами внутреннего рынка и поставок внешним потребителям, отметил Сизов.

"Надежно обеспечивается внутренний рынок. Мы не видим каких-то предпосылок, чтобы у нас возникла ситуация с прерыванием поставок нефтепродуктов, в том числе и на экспорт. Ситуация стабильная и прогнозируемая", - сказал он.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашения об условиях поставок на текущий год. Позднее поставки были частично возобновлены компаниями группы "Сафмар".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать альтернативные варианты поставок. Власти республики сообщали, что направили предложения странам Прибалтики, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Первая партия норвежской нефти поступила 26 января на ОАО "Нафтан".

11 февраля "Белнефтехим" сообщил о заборе технологической нефти из системы нефтепроводов "Дружба" для поставок на свои НПЗ. На прошлой неделе состоялся телефонный разговор президентов РФ и Белоруссии, в ходе которого обсуждались различные вопросы, связанные с поставками российской нефти. По итогам разговора Лукашенко сообщил, что Путин предложил ему компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы Минска от экспортных пошлин.

25 февраля стало известно, что "Транснефть" приняла от нескольких нефтяных компаний заявки на март для поставки нефти на белорусские НПЗ.

В новость были внесены изменения (15:28 мск) — добавлена информация по тексту.