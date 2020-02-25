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Стоимость строительства новой трассы к Крымскому мосту составит почти 100 млрд рублей

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, трасса позволит решить проблему с пробками

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Строительство новой трассы от Краснодара до Темрюкского района на Кубани, ведущей к Крымскому мосту, обойдется почти в 100 млрд рублей, на первый этап строительства выделены средства из федерального бюджета, эта трасса позволит решить проблему возникающих пробок.

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Об этом ТАСС сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Дорога А-289 от Краснодара до хутора Белого в Темрюкском районе - очень важный для края проект, так как это быстрый и удобный транзит к Крымскому мосту. В настоящий момент дорога в этом направлении не справляется с возросшим трафиком. На первый этап протяженностью 68 км из федерального бюджета выделено 59 млрд рублей. А общая стоимость двух этапов в 119 км оценивается почти в 100 млрд рублей", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что на данный момент дорога на участке от Славянска-на-Кубани до хутора Белого двухполосная и проходит через несколько населенных пунктов, в том числе через город Темрюк. По его словам, новая трасса пройдет в обход как крупных городов, таких как Славянск-на-Кубани, Темрюк, так и небольших населенных пунктов, это позволит устранить неудобства, которые испытывают местные жители, из-за того, что их населенные пункты являются транзитными.

"Новая дорога позволит уйти от пробок, значительно повысит транспортную доступность промышленных, портовых и туристических районов Кубани: Славянска-на-Кубани, Крымска, Анапы, Темрюка и всего Таманского полуострова", - отметил губернатор Краснодарского края.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайКрым
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