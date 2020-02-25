Эксперты назвали распространение коронавируса вне Китая негативным сценарием для рубля

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Распространение нового коронавируса по всему миру, в частности, вспышка заболевания в Италии, может обернуться валютной нестабильностью и негативным сценарием для курса рубля. Такое мнение высказала ТАСС главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

"В целом распространение эпидемии вне Китая говорит о более негативном сценарии для рубля. Достаточно ли это будет негативный эффект, чтобы материально сказаться на инфляции, пока не очевидно", - отмечает она.

По словам Орловой, вспышка вируса в Европе не скажется на торговле с ЕС, так как основная статья экспорта с Европой - это сырье. Также это мало скажется на объеме импорта из Европы.

"Европейские курсы просели больше, чем на 3% за один день, доллар уже подорожал, а, кроме того, стоимость золота выросла с начала года на 10%. Все это может привести к масштабному экономическому кризису по всему миру, если не будет локализована ситуация", - сказал ТАСС глава общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

По его словам, если ситуация не стабилизируется с введенным карантином в ряде провинций КНР, это может привести и к дальнейшему падению биржевых курсов.

Цены на нефть и курс валюты

Орлова отмечает, что влияние распространения коронавируса возможно по двум каналам: цены на нефть и курс валюты. При этом, если возможный риск снижения цен на нефть "частично купируется бюджетным правилом", то "канал укрепления доллара, по большому счету, не купируется, потому что это вопрос движения капитала".

Глава "Опоры России" также подчеркивает, что стоимость экспортируемых Россией нефти и металла уже упала на биржах. "Только по биржевым товарам наши потери могут быть порядка миллиарда долларов в этом году, если цены на товары не восстановятся. А если они еще упадут, то потери будут больше", - добавляет эксперт.

Влияние на российскую экономику

По оценке главного экономиста Альфа-банка, в случае, если эпидемия коронавируса не закончится до конца 2020 года, отрицательный вклад в экономику России может составить до 0,3 процентных пункта в год.

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Петр Мозиас считает, что влияние на российскую экономику может быть комплексным, так как российско-китайский товарооборот достигает больших значений. Кроме того, если говорить о готовой продукции, то негативное влияние может быть прежде всего на те российские компании, которые занимаются логистикой и продажей китайских товаров.

"За последние годы в связи с санкциями потребности во многих видах оборудования стали удовлетворяться в том числе за счет китайских, а не западных поставщиков. Если ситуация продолжит развиваться, это скажется на производственной деятельности российских предприятий, включая добывающую промышленность", - указывает Мозаис.

Так как экспорт из России преимущественно сырьевой, замедление экономики Китая будет способствовать сокращению спроса из России, подчеркивает эксперт ВШЭ.

Поддержка в правительстве РФ

Если ситуация продолжит усугубляться, то российские предприятия и "Опора России" будут обращаться в правительство РФ с просьбой оказать поддержку из-за снижения товарооборота с Китаем, сказал ТАСС Калинин. В частности, поддержка необходима тем, на кого непосредственно повлияло падение стоимости экспортируемых в КНР товаров и снижение объемов товарооборота из-за приостановки деятельности китайских предприятий, отметил он.

"Китайские предприниматели обращаются за государственной поддержкой. Прежде всего эта ситуация отразилась на гостиничном бизнесе, на авиакомпаниях, на автомобильных дилерах, ресторанах, владельцах торговой недвижимости. Они все обращаются за помощью к китайскому правительству", - приводит Калинин опыт коллег из КНР.

При этом бизнес-ассоциации в Китае отмечают, что со вчерашнего дня в семи провинциях уровень опасности был понижен, а ситуация начала улучшаться, указывает глава "Опоры России".

Одной из главных тем выходных стала вспышка коронавируса в Италии - число подтвержденных случаев заражения в этой стране достигло 229, шесть человек умерли. Премьер-министр республики Джузеппе Конте предупредил о возможном "очень сильном" влиянии вируса на итальянскую экономику.