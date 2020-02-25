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Компания "Гражданские самолеты Сухого" сменила название

Теперь она называется "Корпорация "Иркут" - "Региональные самолеты" вследствие присоеднения к ПАО "Корпорация "Иркут"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в рамках формирования гражданского дивизиона Объединенной авиастроительной корпорации поменяла название на "Корпорация "Иркут" - "Региональные самолеты". Это следует из сообщения на сайте компании.

"С 17 февраля 2020 года в рамках реализации стратегии объединения гражданских авиастроительных структур в дивизион гражданской авиации АО ГСС было присоединено к ПАО "Корпорация "Иркут". Это решение акционеры АО "ГСС" приняли 27 июня 2019 года. Филиал ПАО "Корпорация "Иркут" - "Региональные самолеты" продолжает обеспечивать непрерывность деятельности по разработке, производству и послепродажному обслуживанию воздушных судов", - говорится на сайте компании.

"Гражданские самолеты Сухого", основанные в 2000 году, занимались разработкой и созданием пассажирского самолета SSJ-100. Как ранее сообщал ОАК, в состав "Иркута" также вошла компания "ОАК - Центр комплексирования". Формирование целевой структуры акционерного капитала планируется завершить в течение 2020 года.

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