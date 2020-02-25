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Россия увеличила несырьевой экспорт в Китай на 19% в 2019 году

Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта по итогам минувшего года составил $154,5 млрд

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт из России в Китай в 2019 году в денежном выражении вырос на 19% по сравнению с предшествующим годом и составил $14,5 млрд. Об этом говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ).

Несырьевой экспорт в Казахстан по итогам 2019 года составил $12,04 млрд, увеличившись на 10%. Несырьевой экспорт в Белоруссию вырос на 2% (до $10,56 млрд), в Турцию - на 10% (до $7,79 млрд), в Нидерланды - на 17% (до $7,67 млрд), в Великобританию - на 229%, до $7,58 млрд.

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В США экспорт российской несырьевой неэнергетической продукции снизился на 17% (до $6,44 млрд), в Египет - на 14% (до $5,4 млрд), в Германию - на 11% (до $4,49 млрд), в Индию - на 14% (до $4,43 млрд).

Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам 2019 года достиг $154,5 млрд, что практически соответствует уровню рекордного 2018 года (рост на 0,2%). При этом в прошедшем году наблюдалось "ухудшение мировой конъюнктуры по многим важным для российского экспорта товарам", отмечается в сообщении РЭЦ. Низкие цены по ряду категорий привели к тому, что многие производители не отправляли товары на экспорт, а придерживали их на складах в ожидании подорожания. Также негативное влияние на экспорт оказали усиление протекционизма в мире и торговые войны, сообщили в РЭЦ.

"Чтобы снизить влияние этих негативных факторов на российскую внешнюю торговлю власти проводят курс на диверсификацию. И итоги 2019 года показывают, что на этом направлении есть прогресс. Доля несырьевого неэнергетического экспорта в совокупном российском экспорте выросла до 36,5% против 34,3% в 2018 году", - прокомментировала результаты генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, слова которой приводит пресс-служба.

При этом в рамках несырьевого неэнергетического экспорта усилилась диверсификация за счет увеличения долей менее крупных отраслей - драгоценных металлов, растительных масел, химических веществ, удобрений, легковых автомобилей - при снижении долей черных металлов и зерна, подчеркнула Никишина.

В натуральном выражении несырьевой неэнергетический экспорт из России в 2019 году вырос на 2,7% по сравнению с 2018 годом. Рост поставок наблюдался практически по всем отраслям, кроме зерна и рыбы на фоне высокой базы 2018 года.

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