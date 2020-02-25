Трамп допустил заключение торговой сделки между США и Индией к концу года

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. Торговое соглашение между США и Индией может быть заключено к концу 2020 года. Об этом заявил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам визита в Индию.

"Я полагаю, что если сделка с Индией будет заключена, то это случится к концу года", - сказал глава Белого дома. Трамп также отметил, что торговый дефицит с Индией, который в настоящее время составляет $24 млрд, "слишком велик".

Ранее во вторник американский президент объявил о подписании контрактов с Индией в сфере обороны на сумму более $3 млрд, согласно которым Индия купит вертолеты AH-64E Apache, а также вертолеты морского базирования MH-60R Seahawk.