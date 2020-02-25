Мишустин поручил Минсельхозу информировать бизнес об экспортных возможностях

КУРГАН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству сельского хозяйства РФ провести масштабную кампанию по информированию бизнеса об экспортных возможностях, в том числе в части продукции животноводства. Об этом премьер заявил на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области, комментируя просьбу о предоставлении долгосрочных инвестиционных кредитов, а также субсидий на возмещение капитальных затрат для проектов по производству свинины в Курганской области.

Мишустин отметил, что озвученное предложение о развитии сегмента свиноводства в регионе является одной из возможностей по созданию точек роста в экономике области. "Вы хорошо понимаете, что можете заместить имеющийся импорт своим качественным продуктом, и, конечно, в это нужно вкладываться, привлекая сюда соответствующие ресурсы. Но здесь нужно поработать еще и по экспортным возможностям. Хочу поручить Министерству сельского хозяйства провести масштабную кампанию по информированию об экспортных возможностях, в том числе по продукции животноводства", - сказал он.

Кроме того глава российского правительства предложил участнику встречи, который озвучил соответствующую просьбу, приехать в Москву и лично встретиться с вице-премьером Викторией Абрамченко, которая курирует агропромышленный комплекс, чтобы более подробно поговорить об инвестиционных возможностях в сфере животноводства в Курганской области.