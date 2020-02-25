Майкл Майбах назначен новым генеральным директором Mastercard

ТАСС, 25 февраля. Финансовая корпорация Mastercard заявила о назначении нового генерального директора, им стал Майкл Майбах, ранее занимавший пост руководителя производственного отдела компании. Об этом во вторник сообщается в заявлении Mastercard, размещенном на официальном сайте.

"Так как компания переходит на следующую стадию роста, наши руководители во главе с Майклом выведут нас на новый уровень", - прокомментировал решение компании бывший генеральный директор Аджай Банга. Он также подчеркнул опыт Майбаха в управлении крупными бизнес-проектами, а также его большой вклад в развитие компании.

Майбах займет новый пост с 1 марта 2020 года. Бывший гендиректор Банга перейдет на должность исполнительного председателя Совета директоров.