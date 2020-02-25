Портфельная компания "Роснано" успешно провела первые исследования газовых скважин в КНР

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российская компания "Геосплит" (портфельная компания фонда Rusnano Sistema Sicar) успешно провела первые исследования газовых скважин в Китае, цикл разработки технологии занял меньше года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба "Роснано".

"Компания несколько лет осуществляет проекты на нефтяных месторождениях Китая, и после получения результатов исследования нефтяных скважин азиатские партнеры поставили задачу по созданию технологии для исследования газовых скважин. <...> Благодаря новой разработке маркерной диагностики компании впервые удалось провести количественную оценку работы горизонтальных газовых скважин без внутрискважинных операций на базе Линьфэньского месторождения в провинции Шэньси. Благодаря этой технологии заказчик имеет доступ к постоянному потоку данных о продуктивности интервалов скважин без необходимости останавливать или изменять режим их работы. Совмещение результатов исследований с геологической информацией дает заказчикам принципиально новый подход, позволяющий спланировать увеличение производительности месторождения, локализовать остаточные запасы и реализовать проекты по цифровизации добычи", - говорится в сообщении.

Цикл разработки технологии от идеи до внедрения занял меньше года. За этот период российские специалисты столкнулись с рядом серьезных вызовов. "В частности, было необходимо создать новый полимерный материал, который при взаимодействии с газом смог бы стабильно выпускать маркеры в газовый поток на протяжении долгого времени. Кроме того, данный материал должен быть устойчив к агрессивному воздействию среды и высоким температурам. Также россияне должны были разработать надежную систему отбора проб, которая соответствовала бы стандартам безопасности газовой отрасли и позволяла бы многократно брать пробы без необходимости транспортировки газовых баллонов", - говорится в сообщении.

"До Китая у компании еще не было опыта применения технологии на газовых скважинах. Апробирование технологии всегда связано с определенными рисками, в том числе репутационными. <...> Первые результаты исследования газовых скважин дают нам уверенность в том, что обещания, данные китайскому партнеру, будут выполнены качественно и в срок", - приводит пресс-служба слова директора по развитию международного бизнеса компании Анны Беловой.

Помимо работ на ряде крупнейших нефтяных и газовых месторождений Китая, "Геосплит" планирует в ближайший год реализацию проектов на морских газовых месторождениях в странах Ближнего Востока, что потребует адаптации оборудования для отбора газовых проб в соответствии с морскими стандартами безопасности.

О компаниях и фонде

"Геосплит" - высокотехнологичная нефтесервисная компания полного цикла, разработчик технологий маркерных внутрискважинных исследований для нефтегазовой индустрии, резидент Фонда "Сколково". Инновационная технология Geosplit, используемая компанией для диагностики и мониторинга профилей притоков горизонтальных скважин, базируется на применении квантовых маркеров-репортеров и алгоритмов машинного обучения для автоматизированной интерпретации результатов анализа проб скважинного флюида. В 2017 году Фонд венчурных инвестиций Rusnano Sistema Sicar, созданный совместно АФК "Система" и "Роснано", вложил в "Геосплит" 1,5 млн долларов, став первым внешним инвестором.

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации основанной в 2007 году государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В 2013 году была создана Управляющая компания "Роснано" с целью управления активами "Роснано" и новыми инвестиционными фондами нанотехнологий, создаваемыми с привлечением частных инвесторов. В настоящее время группа "Роснано" ("Роснано", УК "Роснано", ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития и инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж.