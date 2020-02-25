Эксперт: полная утилизация отходов потребительских товаров не приведет к росту цен

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Стопроцентная утилизация отходов потребительских товаров и упаковки не приведет к росту стоимости продукции. Такая точка зрения содержится в сообщении Российского экологического оператора (РЭО).

25 февраля газета "Известия" со ссылкой главу комитета по торговле "Деловой России" Алексея Федорова написала о том, что в случае вступления в силу с 2021 года нормативов, предполагающих стопроцентную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки, бытовая техника может подорожать на 13%, электроника - на 9%, одежда и обувь - на 2-5%. Позднее вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минприроды проработать вопрос минимизации влияния мер по утилизации упаковки на потребителей, чтобы ликвидировать существующее перекладывание ответственности и финансовых обязательств с бизнеса на граждан.

"Прямых предпосылок для увеличения потребительских цен в связи с реформой института расширенной ответственности производителя (РОП) нет, поскольку планируется обеспечить производителей/импортеров товаров дополнительными льготами при использовании ими вторсырья", - отмечается в сообщении РЭО.

Как указал экологический оператор, отраслевыми ассоциациями были проведены расчеты, согласно которым полная уплата экологического сбора на упаковку при исполнении РОП не приведет к росту цен на товары для населения и организаций. "При действующих ставках экологического сбора наибольший рост цен из расчета состава товаров, включенных в минимальную потребительскую корзину, прогнозируется в размере 178 руб. 29 коп. в год, что составляет 0,14% от величины прожиточного минимума в 2019 году, в том числе на продовольственные товары - на 143 руб. 92 коп. в год, непродовольственные товары - 35 руб. 37 коп. в год", - отметили в ассоциации.

"Увеличивать или нет цены на выпускаемую продукцию - это решение каждого производителя. По нашему мнению, оно не может быть связано только с повышением уровня экологического сбора, так как и ранее большинство добросовестных производителей расходы на утилизацию должны были включать в себестоимость продукции. Если сейчас недобросовестный производитель избегает утилизационного сбора, либо не учитывает указанные расходы, и получает за счет этого дополнительную прибыль, то ситуация требует приведения в нормативное русло и это не должно означать повышения цен, а, напротив, сокращение маржинальности и отказ от необоснованных доходов", - приводятся в сообщении слова заместителя главы Российского экологического оператора Вячеслава Духина.

Ответственность производителя

Расширенная ответственность производителя существует в России с 2014 года, она подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов, образовавшихся от него (преимущественно это упаковка). Она дает производителю три возможности: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию или организовать процесс самостоятельно. Участники рынка неоднократно указывали, что в нынешнем виде РОП неэффективна, и систему надо реформировать.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.