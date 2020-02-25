SolarEdge займется внедрением цифровых решений для обеспечения сетевой кибербезопасности

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Karamba Security, мировой лидер в области программного обеспечения для задач кибербезопасности, объявила о заключения соглашения о разработке и внедрении цифрового решения XGuard для компании SolarEdge. Об этом сообщило издание Solar Power World.

SolarEdge, один из крупнейших производителей солнечных инверторов и систем модульного контроля, на сегодняшний день объединяет более 1,25 млн подключенных объектов и свыше 14 ГВт мощностей фотоэлектрических систем по всему миру. В связи с этим, вопрос кибербезопасности играет для компании важную роль, и сотрудничество с Karamba Security призвано повысить эффективность компании в данной сфере.

Для обеспечения защиты своих объектов SolarEdge внедрит программное обеспечение XGuard, разработанное Karamba Security. С помощью решения XGuard компания сможет проводить проверки безопасности автоматически на непрерывной основе. В случае обнаружения отклонений показателей и идентификации риска кибератаки, XGuard будет предотвращать сбои и информировать руководство компании.

"Рынок солнечной энергии с каждым годом объединяет все большее число участников, в связи с чем энергетическая сеть становится потенциальной мишенью для кибератак. Интеграция программного обеспечения с решением XGuard позволит обеспечить высокий уровень безопасности и своевременно выявлять потенциальные угрозы", - сказал основатель SolarEdge Меир Адест.