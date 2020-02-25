Менеджмент ВТБ предложил выплатить дивиденды за 2019 год на уровне 50% от прибыли по МСФО

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Менеджмент ВТБ предлагает направить на дивиденды за 2019 год 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом журналистам сообщил член правления банка Дмитрий Пьянов.

Ранее руководство группы неоднократно подтверждало, что чистая прибыль ВТБ по итогам 2019 года будет на уровне около 200 млрд рублей.

"Понятно, что решение по дивидендам - это годовое общее собрание акционеров и это обязанность акционеров, но менеджмент выходит с предложением. Мы возвращаемся в 2019 году, как обещали, к 50% (дивидендов от чистой прибыли - прим. ТАСС) по всем классам акций", - сказал он, уточнив, что менеджмент представит свои предложения наблюдательному совету ВТБ.

По словам Пьянова, дивиденды планируется выплатить двумя траншами: по итогам годового собрания акционеров - дивиденды по обыкновенным акциям (60,9% таких акций владеет государство, 39,1% - миноритарии), дивиденды по привилегированным акциям (100% таких акций находится в распоряжении государства) будут выплачены в IV квартале. Он уточнил, что такая схема выплаты дивидендов позволит банку снизить давление на капитал для выполнения введенных с 2020 года нормативов по достаточности капитала для системно значимых банков согласно "Базелю III".

ВТБ также планирует уравнять дивидендную доходность по обыкновенным и привилегированным акциям, за 2019 г. доходность составит около 9,7%, заявил Пьянов.

"Мы собираемся, равно как это провозглашалось, уравнять дивидендную доходность при распределении этого пула дивидендов между классами акций. В нашем понимании, что этот размер дивидендов дает дивидендную доходность 9,7% годовых. Это очень высокая, по нашей оценке, доходность", - сказал он.

Планы по чистой прибыли

В конце ноября 2019 года глава ВТБ Андрей Костин говорил, что чистая прибыль банка по итогам 2019 года по МСФО может составить порядка 200 млрд рублей. По его словам, проблемой для ВТБ остается достаточность капитала, поскольку внедрение стандартов "Базель III" потребовало много вложений. Костин также отмечал, что ВТБ сможет выплатить инвесторам 50% от прибыли, "если не будет дополнительной нагрузки на капитал".

Прибыль ВТБ за 2018 год по МСФО составила 178,8 млрд рублей, стратегией банка предусмотрен ее рост по итогам 2022 года в 1,7 раза, до 310 млрд рублей.