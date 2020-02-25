"Билайн", "М.Видео-Эльдорадо", Hoff и X5 будут совместно искать стартапы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. X5 Retail Group, Hoff ,"Билайн" и "М.Видео-Эльдорадо" создали альянс Retail Innovation Tech Alliance (RITA), который будет искать технологические стартапы на российском рынке и на крупнейших международных стартап-площадках. Об этом говорится в совместном сообщении компаний во вторник.

Комитетом RITA будет выбран российский оператор, в задачи которого будет входить координация действий всех участников, организация скаутинга и отбора перспективных решений в России. Управляющий комитет RITA, куда войдет по одному представителю от каждой компании, будет определять стратегию развития альянса, утверждать бюджет, выбирать победителей совместных скаутинговых программ. При этом в течение года планируется пять совместных раундов отбора как в России, так и за рубежом.

Компании планируют открыто делиться друг с другом лучшими практиками и своими кейсами работы со стартапами, финансирование проекта будет осуществляться на паритетных условиях. Партнером проекта по поиску стартапов в Европе рассматривается крупнейший международный акселератор Lafayette Plug&Play, для поиска стартапов в Израиле - компания Axis.

Как отметил советник председателя правления банка "Уралсиб" по IT Максим Белоусов, выстраивания воронки генерирования инноваций для ретейла эволюционно начинается только сейчас. По его мнению, подобные объединения могут помочь не только эффективнее отбирать качественные стартапы и идеи для внедрения технологий, но и создавать целые стартап-экосистемы.

Кроме того, включение в проект исторически сильных технопарков Израиля и Европы поможет быстро и качественно нарастить уровень инновационных идей, уверен Белоусов. "Все партнеры выигрывают от такого сотрудничества, благодаря тому, что усилиями нескольких сильных игроков создается благоприятная среда для постоянного создания новых интересных инноваций", - считает он.