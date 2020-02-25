Власти Кубани опровергли закрытие сахарного завода в регионе из-за убытков

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Сахарные заводы на Кубани не уведомляли уполномоченные органы о планах приостанавливать деятельность, в сезоне 2020 года в регионе продолжат работать все 16 предприятий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Ранее Союзроссахар заявил, что низкие цены на сахар, ведущие к убыткам, стали причиной для остановки деятельности четырех российских сахарных заводов. Среди приостановивших деятельность предприятий были названы Мелеузовский сахарный завод в Республике Башкортостан, Нурлатский сахарный завод в Республике Татарстан, Товарковский сахарный завод в Тульской области, а также один завод в Краснодарском крае, название не уточнялось. Сообщалось, что в текущем сезоне 2019-2020 годов эти сахарные заводы переработали 1,3 млн т сахарной свеклы и произвели около 200 тыс. т сахара, общая численность работников закрываемых сахарных заводов составляет около 1,5 тыс. человек.

"На сегодняшний день в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края не поступало заявлений от собственников сахарных заводов о приостановке деятельности в сезоне 2020 года. Планируют работать все 16 сахарных комбинатов края", - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в 2019 году сахарной свеклой на Кубани были засеяны 204 тыс. га, был получен рекордный валовый сбор сахарной свеклы более 10,5 млн тонн, это 20% от общероссийского валового сбора. В 2018 году предприятия Кубани произвели более 1 млн 280 тыс. тонн сахара. Краснодарский край является одним из лидеров по производству сахара в РФ, в регионе работают 16 сахарных предприятий, их мощность позволяет за год переработать 12 млн тонн сырья.