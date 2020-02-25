Источник: закрытие авиарейсов между РФ и Италией из-за коронавируса пока не обсуждается

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Закрытие авиасообщения с Италией из-за массовых случаев заражения коронавирусом на данный момент не обсуждается, сообщил ТАСС источник в российской транспортной отрасли.

"На данный момент закрытие авиасообщения [с Италией] не обсуждалось. Ни от МИД, ни от Роспотребнадзора соответствующих указаний не было", - сказал собеседник агентства.

В Росавиации эту информацию комментировать не стали.

В настоящий момент общее число заразившихся в Италии приближается к 290. Большинство из них проживают в северных областях Ломбардия и Венето, где образовались локальные очаги распространения вируса. Как сообщили в посольстве РФ в Италии, граждан России среди заразившихся нет.