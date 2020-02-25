Эксперты: в ближайшее время не предвидится снижения курса ниже 67 рублей за доллар

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Во вторник как локальный, так и мировой рынок демонстрируют снижение на фоне новостей о распространении коронавируса за пределами Китая. Однако, несмотря на массовый уход инвесторов из рискованных активов, давление на российские индексы пока что выглядит ограниченным, а снижение национальной валюты к отметке 67 рублей за доллар пока что представляется пределом мечтаний для игроков на понижение, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

Очередной новостной поток о распространении коронавируса, теперь уже за пределами КНР - в Италии, Иране и Южной Корее, оказал давление на мировые рынки. В частности, индекс S&P 500 потерял 24 февраля почти 3,4%, а индекс MSCI EM закрылся снижением на 2,7%, цена апрельского фьючерса нефти Brent упала на 3,8%, до $56,3 за баррель.

Во вторник - первый торговый день недели, российский рынок отыгрывает негатив выходного дня. Индексы Мосбиржи и РТС в течение дня снизились на 2,11% и 3,84% до 3030,5 и 1466,2 пункта соответственно. Рубль, в свою очередь, слабеет к основным валютам - доллар по состоянию на 18:00 мск вырос на 1,71% до 65,17 рубля, евро - на 1,54%, до 70,6 рубля.

Тем не менее, несмотря на распродажи на рынках и массовый уход инвесторов из риска, аналитики, опрошенные ТАСС, сохраняют довольно сдержанные прогнозы. По их мнению, индекс Мосбиржи к концу недели закроется в пределах 3050-3150 пунктов, а курс доллара к рублю в ближайшей перспективе не сможет преодолеть отметку в 67 рублей.

Причины негатива на рынках

Во вторник российский рынок акций реагирует снижением на прокатившуюся волну продаж на европейских биржах, которые за минувший день потеряли 3-4%, пояснил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"В тесно интегрированном европейском пространстве новость об активном распространении COVID-19 в Италии вызвала серьезную тревогу. Для еврозоны, особенно Германии, потенциальный спад китайской экономики из-за вируса и так чреват неприятными последствиями, а очаг коронавируса непосредственно в Старом Свете способен значительно ухудшить прогнозы для макрорегиона", - пояснил эксперт.

"С расширением географии распространения заболевания риски для мировой экономики возрастают. Инвесторы вынуждены дисконтировать это в ценах активов. Сокращаются вложения в акции, увеличивается давление на цены сырьевых товаров, растет спрос на защитные инструменты - облигации, золото", - также отметил инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Станислав Клещев.

Кроме темы вируса, негативное влияние на российский рынок оказывают также дефицит ликвидности и очередной раунд напряженности, созданный регулированием рынка товарных деривативов, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Дефицит ликвидности на российских финансовых рынках определен увеличением объема размещений средств банков на низкодоходных и сравнительно надежных депозитах в ЦБ, под влиянием внешних (краткосрочный информационный фон) и внутренних факторов (сравнительно жесткая монетарная, налоговая политика)", - пояснил эксперт.

Напряженность на рынке деривативов создана возобновлением трений европейских и британских регуляторов по вопросам правил обращения товарных деривативов на Межконтинентальной бирже (ICE) и Лондонская бирже металлов (LME) после выхода Британии из Евросоюза, добавил Осин. "Обе биржи, впрочем, заявили о готовности принять более жесткие условия регулирования ESMA и провести соответствующие изменения к середине года. По мнению рыночных аналитиков, европейским регуляторам невыгодны данные трения, они повышают шансы для биржевого сегмента потерять долю мирового рынка", - также пояснил он.

Прогноз по рынку на неделю

Потенциал движения курса доллара к рублю выше 64 рублей представляется ограниченным без сильных ценовых движений на нефтяном рынке, считает Станислав Клещев из "ВТБ мои инвестиции". Эксперт добавил, что в ожидании встречи ОПЕК+ на следующей неделе, итоги которой будут определяющим фактором для цен на нефть в среднесрочной перспективе, курс доллара будет варьироваться в диапазоне 64-66 рублей, а индекс РТС - в диапазоне 1400-1450 пунктов.

Инвестиционный менеджер "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин в свою очередь добавил, что рубль вряд ли ощутит на себе внешний негатив в полной мере из-за действующего бюджетного правила, которое в ближайшее время будет существенно ослаблено в виду сделки с продажей Сбербанка.

Согласно прогнозам ИК "Фридом финанс", российский рынок может продемонстрировать восстановление по итогам недели. Первая причина тому - вчерашняя информация из посольства КНР о том, что китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против коронавируса Covid-19, вторая - это запуск пилотной программы торговли фьючерсами на гособлигации КНР, пояснил Александр Осин.

"Эта программа способна существенно расширить круг потенциальных инвесторов долгового рынка КНР и предполагает - для снижения рисков - проведения мер по ремонетизации экономики. Мы наблюдаем эти процессы в последние кварталы. Денежная база в КНР растет сравнительно высокими темпами по отношению к денежным агрегатам, ВВП. Это, в свою очередь, традиционно отыгрывается снижением оценочных кредитно-инфляционных рисков, улучшением динамики финансовых рынков Китая в среднесрочном периоде", - рассказал эксперт.

Целевые уровни закрытия рынка на текущую неделю ИК "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи - 3085-3140 пунктов, курса рубля - 63,65-65,40 рубля.

В ИК "Велес капитал" также не исключают, что в ближайшее время доллар может приблизиться к отметке 65,5 рубля, однако после того, как паника в отношении коронавируса сойдет на нет, американская валюта окажется ниже 65 рублей, добавил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес капитал" Юрий Кравченко.

В свою очередь аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов отметил, что при условии продолжения распродаж на американских и европейских фондовых рынках, индекс Мосбиржи может устремиться к отметке 2950 пунктов, а индекс РТС протестировать уровень 1425 пунктов, курс доллара к рублю может достигнуть 67 рублей, "которая с учетом текущей конъюнктуры видится как предел ослабления рубля".

По прогнозам "БКС премьер", индекс Мосбиржи в ближайшее время сохранит движение в рамках диапазона 3050-3150 пунктов, индекс РТС может восстановиться до значений в районе 1500 пунктов. Курс рубля будет формироваться в достаточно широком диапазоне 63-66,5 рубля за доллар и 70-74 рублей за евро.