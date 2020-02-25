"Газпром нефть" увеличит добычу газоконденсата после его исключения из квоты ОПЕК+

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует увеличить добычу газового конденсата на своих месторождениях, так как он больше не подпадает под ограничения соглашения ОПЕК+. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сказал член правления, замглавы компании по экономике и финансам Алексей Янкевич.

"Сейчас те изменения, которые произошли в соглашении ОПЕК+ (добыча газоконденсата с 1 января 2020 года не учитывается в ограничении - прим. ТАСС) на нас не сильно повлияют. Но в будущем у нас есть планы по увеличению конденсата, в том числе в рамках проектов Бованенского, Харасавей. Там его достаточно много", - сказал он.

Ранее "Роснефть" заявила о том, что исключение газового конденсата из условий сделки ОПЕК+ по ограничению добычи позволит компании ускорить запуск проекта "Роспан".

На исключении конденсата из под ограничений ОПЕК+ настояла Россия, объясняя это планами российских компаний по запуску газовых месторождений. Страны ОПЕК+ поддержали эту позицию и с 1 января 2020 года в квоте России по сокращению добычи учитывается только нефть, без газового конденсата.