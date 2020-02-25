"Газпром нефть" направит на дивиденды за II полугодие 2019 года 50% прибыли

МОСКВА, 25 февраль. /ТАСС/. "Газпром нефть" направит на дивиденды за II полугодие 2019 года 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил в ходе телеконференции заместитель гендиректора компании по экономике и финансам Алексей Янкевич.

"У нас есть решение о переходе на 50% [чистой прибыли по МСФО], которое мы приняли на одном из последних советов директоров. Соответственно, все наши решения, которые будут приниматься по линии дивидендов в этом году, будут соответствовать 50% ориентиру, - сказал Янкевич. - Дивиденды за I полугодие 2019 года уже были объявлены, дивиденды за II полугодие будут 50% от прибыли за II полугодие 2019 года".