Владимир Малинников возглавит аптечное направление "Магнита"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. "Магнит" назначил Владимира Малинникова на должности директора формата "Магнит Аптека" и генерального директора "Магнит Фарма", говорится в сообщении компании.

"В сферу ответственности Владимира Малинникова войдет стратегическое и операционное руководство сетью "Магнит Аптека", а также обеспечение эффективных поставок в этот формат. Г-н Малинников будет напрямую подчиняться президенту, генеральному директору "Магнита" Яну Дюннингу", - сообщает компания.

Малинников имеет 25-летний опыт работы в фармацевтическом бизнесе - с 2005 года работал в крупнейшей российской фармацевтической компании-дистрибьюторе - ЗАО "Центр Внедрения "Протек" (занимает 14,8% рынка, по данным DSM group). На разных этапах карьеры также занимал руководящие позиции в различных федеральных и региональных аптечных сетях, в том числе "Ригла", "Ультрафарм-М".

"Магнит Фарма" - один из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов России, реализует лекарственные средства, изделия медицинского назначения и парафармацевтическую продукцию аптекам и лечебным учреждениям России. На территории РФ работают 34 региональных представительств компании.