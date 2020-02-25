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Минниханов поручил помочь с трудоустройством сотрудникам закрытого сахарного завода

В связи с закрытием предприятия без работы остались 188 человек

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил руководству Нурлатского района помочь бывшим сотрудникам сахарного завода с трудоустройством. В связи с закрытием без работы остались 188 человек, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

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На данный момент, ЗАО "Нурлатский сахарный завод" считается нерентабельным. В связи с большим износом оборудования и малой загруженностью, выходит высокая себестоимость сахарного песка.

"На сегодняшний день идет консервация завода и сокращение штатов. Без работы остаются 188 человек, проходят встречи с трудовым коллективом. На заводе открыт и еженедельно по средам и пятницам работает консультационный пункт, где прием ведут специалисты центра занятости населения Нурлата. Президент поручил руководству района организовать работу по трудоустройству людей, чтобы они не оставались с проблемой один на один", - сказала она.

Ранее во время визита в Нурлатский район Минниханов отметил, что нужно рассмотреть вопрос дальнейшего использования этой промышленной площадки и привлечения инвесторов.​​​

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