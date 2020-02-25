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Распространение коронавируса нового типа

ФАС возбудила дело против производителя "Арбидола" из-за рекламы про коронавирус

Эта реклама распространялась в эфире радиостанций "На семи холмах", "Ретро ФМ", "Европа Плюс" и "Авторадио"
Здание Федеральной антимонопольной службы РФ Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Здание Федеральной антимонопольной службы РФ
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компании "Отисифарм", производящей "Арбидол", из-за подозрений в недостоверности рекламы, в которой заявлялось об эффективности препарата в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

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Дело будет рассмотрено 10 марта.

По данным ФАС, реклама "Арбидола" распространялась в эфире радиостанций "На семи холмах", "Ретро ФМ", "Европа Плюс" и "Авторадио".

"Из рекламы следует, что лекарственный препарат "Арбидол" обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, вызванной новым коронавирусом, жертвами которого в настоящее время стали тысячи человек в мире", - отмечается в сообщении.

Согласно данным Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, предоставленным по запросу ФАС, в инструкции к "Арбидолу" нет информации о его применении против инфекционного заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

"Заданий по внесению изменений в действующую нормативную документацию с целью расширения показаний к применению лекарственного препарата "Арбидол" в учреждение не поступало. В настоящее время иные работы по экспертизе нормативной документации на этот лекарственный препарат не проводятся", - уточнили в ФАС.

Согласно закону "О рекламе", в рекламе допускается использование данных о способах применения только в пределах показаний, утвержденных в инструкциях по применению.

Как сообщили ТАСС в ведомстве, "Отисифарм" по запросу ФАС предоставила информацию об эффективности "Арбидола" против коронавируса. В ФАС не уточнили, о какой информации идет речь. В компании "Отисифарм" на запрос ТАСС не ответили.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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