Власти Башкирии рассчитывают сохранить Мелеузовский сахарный завод

УФА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Башкирии планируют найти инвестора для Мелеузовского сахарного завода, владелец которого сообщил о намерении закрыть предприятие. Собственник терпит убытки из-за низких цен на сахар, сообщил ТАСС пресс-секретарь республиканского Минсельхоза Алмаз Галимов.

"Министр занимается этим вопросом лично, он ездил на встречу с владельцем компании "Продимекс" в Москве, у которой сахарный завод в Мелеузе. Позиция Минсельхоза не допустить закрытие, предварительная договоренность есть о том, что по возможности найдем инвестора, который выкупит или хотя бы возьмет завод в аренду", - сообщил Галимов.

На заводе в сезон работают до 200 человек, сейчас предприятие, как и все остальные, на консервации согласно технологическому процессу. Руководство "Продимекс" оповестило о планах по закрытию заранее, чтобы было время найти решение, отметил собеседник агентства. "Продимекс" как только закончил переработку свеклы на Мелеузовском заводе, объявил о закрытии, чтобы у желающих была возможность приобрести завод. Закрытие напрямую связано с обвалом цен", - добавил Галимов.

Мелеузовский сахарный завод работает с 1960 года, он может перерабатывать порядка 3,3 тыс. тонн свеклы в сутки