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Распространение коронавируса нового типа

Китайская провинция Хайнань снизит налоговую нагрузку на предприятия из-за коронавируса

Речь идет о льготном налогообложении объектов недвижимости и земельных участков для мелких и средних предприятий

ХАЙКОУ /Китай/, 25 февраля. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань намерены в первом квартале этого года снизить налоговую нагрузку на средние и мелкие предприятия в условиях вспышки коронавируса в КНР. Об этом сообщает во вторник местный информационный ресурс "Наньхайван".

В первом квартале 2020 года налоговое управление провинции Хайнань готово сократить общий налоговый сбор на недвижимость и земельные участки на общую сумму 890 млн юаней (около $12,7 млн). Как сообщил замначальника управления Лань Шуансюань, центральные государственные ведомства, регулирующие вопросы налогообложения и финансов, совместно с властями провинции разработали ряд положений о снижении налоговой нагрузки на бизнес в условиях борьбы с коронавирусом.

Прежде всего, речь идет о льготном налогообложении объектов недвижимости и земельных участков для мелких и средних предприятий, а также компаний, занятых в туристической сфере.

Льготная налоговая политика администрации Хайнаня позволит местным компаниям направить имеющиеся финансовые ресурсы на нужды производства и быстрее возобновить работу. Власти разработали и другие инструменты, призванные снизить налоговую нагрузку на предприятия, испытывающие трудности в условиях распространения коронавируса нового типа.

Теги
КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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