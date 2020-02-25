Индекс РТС опустился ниже 1450 пунктов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов Московской биржи опустился на 5,16% - до 1446,11 пунктов, свидетельствуют данные торгов на 18:56 мск.

Таким образом, индекс РТС оказался ниже 1450 пунктов впервые с 10 декабря 2019 года. Индекс Мосбиржи снизился на 3,33% - до 3002,68 пункта.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:56 мск вырос на 2,04%, до 65,38 рубля, курс евро увеличился на 2,02%, до 70,935 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне уменьшилась на 0,86% - до $55,67 за баррель.

Рынок акций РФ после длинных выходных корректировался на фоне резкого снижения биржевых индексов в Европе и США, отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Поводом для усиления медвежьих настроений стали сообщения о распространении коронавируса за пределами КНР, в частности в Иране, Южной Корее и Италии. Вместе с тем, продажи не носят нарастающего характера. В частности, торги в США открылись в зеленой зоне", - пояснил эксперт.

В среду характер торгов на российском рынке продолжит коррелировать с динамикой зарубежных площадок и ценами на нефть, считает Бахтин. В фокусе также будут корпоративные новости и статданные.

"В среду выйдут данные API по недельным изменениям запасов сырой нефти в США, а также по продажам нового жилья в Штатах в январе. В США финансовые отчетности за IV квартал завтра представят Booking Holdings, Danone, Mariott International. В России Mail.ru, ВТБ, "Норникель" опубликуют финрезультаты за 2019 год", - добавил он.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в среду может формироваться в пределах 3000-3050 пунктов, курс рубля к доллару США - в диапазоне 64-66 рублей.