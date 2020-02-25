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Доходы ПФР за счет инвестирования выросли в 2019 году до 12,57 млрд рублей

Такая сумма соответствует доходности 8,9% годовых

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Доходы Пенсионного фонда России (ПФР) за счет размещения пенсионных накоплений в депозиты увеличились до 12,57 млрд рублей в 2019 году. Об этом говорится в размещенном во вторник сообщении на сайте фонда.

"Доход, полученный Пенсионным фондом России от размещения пенсионных накоплений в депозиты кредитных организаций, составил 12,57 млрд рублей в 2019 году. Такая сумма соответствует доходности 8,9% годовых и значительно превышает уровень инфляции за прошлый год (3%)", - говорится в сообщении.

В течение года ПФР провел 22 депозитных аукциона, 14 из которых прошли на площадке Московской биржи, остальные - на Санкт-Петербургской валютной бирже. Оборот по размещенным средствам составил 463 млрд рублей, сроки размещения варьировались от 17 до 193 дней.

"Основная часть доходов получена в результате размещения резерва по обязательному пенсионному страхованию. Соответствующие поступления составили 12,45 млрд рублей. Доходы от размещения добровольных взносов граждан на формирование пенсионных накоплений и обязательных страховых взносов работодателей за прошлые годы составили 0,12 млрд рублей", - отметили в фонде.

Согласно закону, обязательные и добровольные страховые взносы, поступающие на накопительную пенсию, подлежат инвестированию до момента передачи их в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, также инвестированию подлежат средства резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию. Пенсионный фонд более восьми лет размещает эти средства на финансовом и фондовом рынках, добавили в пресс-службе.

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