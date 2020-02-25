"Банк Франции" намерен понизить прогноз экономического роста в связи с коронавирусом

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Banque de France ("Банк Франции") готовится несколько понизить прогноз роста ВВП страны на 2020 год в связи с распространением в мире заболевания, вызываемого новым коронавирусом и его воздействием на экономику. Об этом, как сообщает Agence France-Presse (AFP), заявил во вторник президент финансового учреждения Франсуа Виллеруа де Гало. Он выступал в Министерстве по делам Европы и иностранных дел Франции.

"Весьма вероятно, что мы немного понизим прогноз развития [страны]", - сказал экономист. Он уточнил, что сделано это будет центральным банком 23 марта, при очередной публикации финансово-экономических показателей и прогнозов развития Франции. Он высказал при этом мнение, что воздействие заболевания COVID-19 на экономику "будет негативным, но временным".

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более, чем 30 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.