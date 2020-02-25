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Распространение коронавируса нового типа

АКОРТ: борьба с коронавирусом в Италии не скажется на структуре товаров в магазинах России

Число инфицированных коронавирусом в Италии достигло почти 290

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ситуация со вспышкой нового коронавируса в Италии не скажется на доступности продуктов из этой страны для российских покупателей. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, входят "Ашан Ритейл Россия", X5 Retail Group, "Магнит", "Дикси", "Лента", "Метро Кэш энд Керри" и другие торговые сети).

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"С учетом ограниченности, из-за введенных взаимных санкций, категорий продуктов, поступающих в Россию из стран ЕС, какого-либо заметного влияния на структуру товаров на полках магазинов или на их цену информация о введении локальных мер по борьбе с коронавирусом в Италии не окажет. Сейчас 95-100% основных продовольственных товаров на полках супермаркетов - российского производства", - отметили в АКОРТ.

В "Азбуке вкуса" в свою очередь сообщили, что некоторые поставщики сами вышли на связь по этой теме и сообщили, что изменений в поставках пока не предвидится. "С мерами предосторожности продолжают поставлять продукцию, пока на это не ввели запрет. К сожалению, отменились крупные выставки, например Cosmoprof, которая должна была пройти с 12 по 16 марта в Болонье. Мы планировали отправить туда своих сотрудников, но на днях получили информацию об отмене, и поездки отменили", - сообщили в компании.

Ситуация в fashion-индустрии

Что касается сегмента fashion-индустрии, председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович также не видит влияния ситуации на производства fashion-рынка.

"Большинство производственных мощностей давно выведены из Италии в такие страны, как Румыния, Португалия, Армения, поэтому впрямую на производстве это пока не сказывается. Вместе с тем, дает дополнительные конкурентные преимущества для размещения производства крупных брендов, в том числе в России", - приводит пресс-служба слова предпринимателя.

По его словам, на севере Италии закрыты все массовые туристические объекты, распространение коронавируса в Италии также коснулось непосредственно индустрии моды (с 18 по 24 февраля проходила Миланская неделя моды). "Во всех шоурумах и продавцы, и закупщики, и даже официанты - исключительно в масках и перчатках. Китайских покупателей нет вовсе, что несомненно не добавляет энтузиазма итальянским производителям, общая ситуация - нестабильность и неуверенность", - отметил он.

"Деловые партнеры из Турина 2 раза в день меняют планы ехать на встречу, или не ехать. Понедельник - вторник - общение исключительно по телефону, люди предпочитают даже не использовать офис для работы. Надеюсь, что ориентировочно двухнедельный инкубационный период внесет ясность", - добавил Куснирович.

Группа компаний Bosco di Ciliegi основана в 1991 году, объединяет более 200 монобрендовых магазинов модной одежды и аксессуаров, таких как Alberta Ferretti, Antonio Marras, Ermanno Scervino, Ermenegildo Zegna, Etro, Gucci, Hugo Boss, ISAIA, Jil Sander, La Perla, Lancel, Marina Rinaldi, Max&Co, Max Mara, Moschino, а также магазины Bosco Donna, Bosco Uomo, Bosco Bambino, Bosco  и интернет-бутик Bosco Internet Boutique.

Коронавирус в Италии

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии достигает почти 290 при семи летальных исходах. Наибольшее число заразившихся находятся в северных областях Ломбардия и Венето, где оно продолжает расти. География вируса распространилась на Тоскану, где выявлено два случая во Флоренции и Пистойе, и на Сицилию, где была госпитализирована туристка из Ломбардии. Об одном случае сообщается в Лигурии.

Помимо полностью изолированной красной зоны в Ломбардии и города Во в Венето, где зафиксированы локальные вспышки, ограничительные меры предосторожности введены в Эмилии-Романье, а также в Лигурии и Фриули-Венеции-Джулии. Там, в частности, закрыты школы и университеты. В Милане многие компании перевели своих сотрудников на дистанционную работу. Однако не исключено, что в среду откроют для посещений кафедральный собор. Опустели улицы и в Венеции, где на два дня раньше закончился карнавал.

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ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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