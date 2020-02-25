20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
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Корпорация развития Дальнего Востока сможет управлять ТОР в Арктике

КРДВ уже является управляющей компанией для свободного порта Владивосток и 20 ТОР в регионах Дальнего Востока

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ), которая является управляющей компанией для дальневосточных преференциальных режимов - территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток, получит полномочия для работы в Арктике. Это следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Минвостокразвития РФ функций по развитию Арктики и о соответствующем переименовании министерства. Подведомственные министерству институты развития также получают полномочия для работы в Арктической зоне.

"В пункте 3 постановления правительства РФ <...> "Об управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и свободным портом Владивосток" <…> после слов "Дальневосточного федерального округа," дополнить словами "а также в Арктической зоне Российской Федерации", - говорится в проекте, подготовленном Минвостокразвития.

Сейчас КРДВ является управляющей компанией для свободного порта Владивосток и 20 территорий опережающего развития в регионах Дальнего Востока. При этом в начале февраля Минвостокразвития предложило создать ТОР "Столица Арктики" в Мурманске. Если проект будет утвержден, она станет первой ТОР в ведении Минвостокразвития, расположенной за пределами Дальнего Востока. КРДВ сможет управлять ей после расширения полномочий.

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.

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