В Вологодской области увеличено финансирование проектов "Народного бюджета" в полтора раза

ВОЛОГДА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Вологодской области в 2020 году увеличили финансирование проектов благоустройства в рамках "Народного бюджета" в полтора раза, до 300 млн рублей. До конца года будет реализовано 976 проектов благоустройства, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"На сегодня обработаны все поступившие заявки на 2020 год, в проекте "Народного бюджета" на этот год приняли участие все 26 муниципалитетов, 167 поселений. Поступило почти 1 тыс. конкурсных заявок, абсолютный рекорд, на 20% больше, чем в 2019 году и в 13 раз больше, чем в дебютном 2015 году. Комиссия отобрала 976 проектов, то есть 99%, на них выделено более 300 млн, в 2019 году выделялось 200 млн рублей", - сообщил губернатор на оперативном совещании областного правительства.

По его словам, с этого год процент софинансирования проектов по "Народному бюджету" уменьшен для муниципалитетов с 50% до 30%, оставшиеся 70% оплачивает областной бюджет, в котором дополнительно было выделено 90 млн рублей. "Первое место по количеству инициатив заняли Вологодский, Великоустюгский, Бабаевский и Тотемский районы. Все проекты будут реализованы. Нужно срочно приступать к конкурсам, закупать материалы, летом все должно быть сделано, смонтировано и принято жителями. И в дальнейшем все проекты будут внимательно рассматриваться конкурсной комиссией", - сказал губернатор.

Проект "Народный бюджет" реализуется в области с 2015 года. На выделяемые средства с участием местных жителей строят детские или спортивные площадки, ремонтируют водопроводы, уличное освещение, приводят в порядок памятники, благоустраивают места отдыха, организуют праздники.