20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Вологодской области увеличено финансирование проектов "Народного бюджета" в полтора раза

До конца года будет реализовано 976 проектов благоустройства

ВОЛОГДА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Вологодской области в 2020 году увеличили финансирование проектов благоустройства в рамках "Народного бюджета" в полтора раза, до 300 млн рублей. До конца года будет реализовано 976 проектов благоустройства, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"На сегодня обработаны все поступившие заявки на 2020 год, в проекте "Народного бюджета" на этот год приняли участие все 26 муниципалитетов, 167 поселений. Поступило почти 1 тыс. конкурсных заявок, абсолютный рекорд, на 20% больше, чем в 2019 году и в 13 раз больше, чем в дебютном 2015 году. Комиссия отобрала 976 проектов, то есть 99%, на них выделено более 300 млн, в 2019 году выделялось 200 млн рублей", - сообщил губернатор на оперативном совещании областного правительства.

По его словам, с этого год процент софинансирования проектов по "Народному бюджету" уменьшен для муниципалитетов с 50% до 30%, оставшиеся 70% оплачивает областной бюджет, в котором дополнительно было выделено 90 млн рублей. "Первое место по количеству инициатив заняли Вологодский, Великоустюгский, Бабаевский и Тотемский районы. Все проекты будут реализованы. Нужно срочно приступать к конкурсам, закупать материалы, летом все должно быть сделано, смонтировано и принято жителями. И в дальнейшем все проекты будут внимательно рассматриваться конкурсной комиссией", - сказал губернатор.

Проект "Народный бюджет" реализуется в области с 2015 года. На выделяемые средства с участием местных жителей строят детские или спортивные площадки, ремонтируют водопроводы, уличное освещение, приводят в порядок памятники, благоустраивают места отдыха, организуют праздники.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область
Реклама на ТАСС
Корпорация развития Дальнего Востока сможет управлять ТОР в Арктике
КРДВ уже является управляющей компанией для свободного порта Владивосток и 20 ТОР в регионах Дальнего Востока
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС