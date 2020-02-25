20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
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Кудрин заявил, что дискуссии с Путиным по инфраструктуре носили прямой и открытый характер

По словам главы Счетной палаты, на обсуждение с президентом выносились только самые острые и спорные вопросы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным относительно строительства инфраструктурных объектов носили прямой и открытый характер, заявил ТАСС председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, занимавший пост министра финансов с 2000 по 2011 годы. Вопросы касались и Кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге, и объектов для подготовки и проведения саммита АТЭС, и Олимпиады в Сочи.

По словам Кудрина, на обсуждение с президентом выносились только самые острые и спорные вопросы, характер обсуждений был "прямой и открытый".

Ранее в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" президент РФ рассказал, что Кудрин и экс-министр экономического развития Герман Греф выступали против строительства ряда крупных объектов из-за их дороговизны, и в ряде случаев ему пришлось "цыкнуть" на министров. В частности, Путин упомянул в связи с этим Кольцевую автодорогу в Санкт-Петербурге, мост на остров Русский и некоторые объекты в Сочи.

"Владимир Владимирович напомнил о наших дискуссиях по ключевым проектам, когда я был министром финансов. Конечно, большая часть инвестиционных проектов согласовывалась в обычном порядке, а на обсуждение к президенту выносились только самые острые и спорные вопросы. У нас обычно разговор был прямой и открытый", - сказал Кудрин.

Альтернатива мосту на остров Русский

Кудрин рассказал, что в ходе подготовки к саммиту АТЭС он выступал против строительства моста на остров Русский. В качестве альтернативы экс-министр финансов предлагал разместить все объекты на территории Владивостока, вложив средства в развитие города.

"Помню, что по объектам подготовки проведения АТЭС я был против моста на остров Русский и выступал за альтернативный вариант - размещение всех объектов на территории Владивостока, по сути, за использование средств на развитие города", - вспоминает Кудрин.

Споры вызывала и целесообразность строительства железной дороги в горный кластер в рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи: по мнению Кудрина, это был слишком дорогой проект.

"В случае с Сочи я был сторонником проведения Олимпиады и развития этой зоны для летнего и зимнего туризма, но споры были. Например, я сомневался в целесообразности строительства железной дороги в горы стоимостью более 200 млрд рублей за 40 с лишним км, а это в тех ценах почти $200 млн за 1 км пути. Ну и многие объекты строились и добавлялись после моего ухода из правительства в 2011 году, но даже в те годы Владимир Владимирович спрашивал мое мнение по некоторым из них, надеюсь потому, что доверял моей объективной оценке", - сказал Кудрин.

Кольцевая дорога в Санкт-Петербурге

Кудрин отметил, что он лично гордится проектом Кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге. Он рассказал, что еще в 1994 году участвовал в проектировании автодороги, а также Западного скоростного диаметра: город остро нуждался в дорогах.

"Но в начале 2000-х денег в бюджете на реализацию сразу двух таких крупных инфраструктурных проектов не было. Потом при росте цен на нефть стали серьезно расти доходы и расходы бюджета, и такая возможность появилась", - сказал Кудрин.

"Для меня проект Кольцевой дороги в Питере близкий, которым я лично горжусь. Будучи первым заместителем мэра Санкт Петербурга в 1994 году, делал предпроектные проектировки по кольцевой дороге и по Западному скоростному диаметру и всегда был в теме по острой потребности Питера в дорогах. Я прекрасно знал, что нужно было разгрузить центр города от транзитного транспорта и обеспечить морской порт серьезными выходами из города. <...> По транспортным проектам Петербурга мы очень плотно работали с губернатором Валентиной Ивановной Матвиенко, и препятствий не было. В итоге построили и КАД, и Западный скоростной диаметр", - отметил он.

Удвоение расходов на строительство инфраструктуры было согласовано с тогдашним министром транспорта Игорем Левитиным. "Но кризис 2008-2009 годов внес свои корректировки, многое пришлось отложить", - сказал Кудрин.

Смягчение бюджетного правила

Экс-министр финансов отметил, что сейчас для финансирования образования, здравоохранения и инфраструктуры бюджетное правило можно смягчить, повысив цену отсечения до $45 и выше с нынешних $42,4, что не окажет влияния на макроэкономику.

"И хочу напомнить, что в 2006 году цена сбалансированности бюджета, ниже которой доходы от нефти тратились (остальное шло в резервный фонд), достигла $60 за баррель и продолжала расти, и в 2009 году она была более $110. Сегодня у нас цена отсечения $42,4", - сказал Кудрин.

"Я считаю, что она может быть $45 и даже больше, это позволит дополнительно профинансировать образование, здравоохранение и инфраструктуру с учетом требований времени. Уверен, сегодня такое острожное изменение цены отсечения не окажет на макроэкономику влияния как в нулевые", - добавил он.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичГреф, Герман Оскарович
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