ФПА не согласна с позицией Счетной палаты о непрозрачности оплаты труда госзащитников

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Федеральная палата адвокатов (ФПА) России не согласилась с позицией Счетной палаты РФ, указавшей на непрозрачность расходов на оплату государственных адвокатов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФПА, сейчас готовится развернутое обращение в Счетную палату.

"Федеральная палата адвокатов РФ отмечает, что, выражая несогласие с отдельными позициями отчета, в рабочем порядке уже направила в Счетную палату РФ аргументированную точку зрения по некоторым из затронутых вопросов. Мы выражаем уверенность, что намерения Счетной палаты РФ более добросовестны, чем публикация, размещенная на ее официальном сайте и повлекшая за собой неоправданную скандализацию ситуации с оказанием правовой помощи российскими адвокатами гражданам РФ, в том числе в уголовных делах по назначению, - сообщили в пресс-службе. - В настоящее время Федеральная палата адвокатов РФ готовит развернутое обращение, которое будет направлено в Счетную палату РФ.

В частности, в ФПА считают, что Счетная палата РФ не наделена полномочиями по оценке качества оказываемой адвокатами квалифицированной юридической помощи. При этом качество юридической помощи адвокатов гарантируется профессиональными и этическими требованиями, а также дисциплинарной ответственностью, предусмотренными Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и Кодексом профессиональной этики адвоката.

Также в ФПА добавили, что "опрос о якобы непрозрачном финансировании оплаты труда адвокатов по назначению, связанный с перечислением средств на счета адвокатов как физических лиц, был разрешен еще в 2018 году, причем ни малейшего ущерба государственный бюджет не понес".

По данным Счетной палаты, в проверяемый период почти 3 тыс. адвокатов получили вознаграждение на личные счета, а не на расчетные счета адвокатских образований, как это предусмотрено. В результате налоговая база была занижена на 423,33 млн рублей. Также в отчете Счетной палаты сообщается, что анализ деятельности государственных адвокатов показал высокий процент их действий, которые были обжалованы, а также случаев привлечения их к ответственности, что может свидетельствовать о низком уровне предоставляемой юридической помощи. Это, по мнению Счетной палаты, обусловлено, в том числе, отсутствием на законодательном уровне критериев оценки деятельности адвоката.