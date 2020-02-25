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Новак заявил, что эра нефти продлится еще не менее 20 лет

Глава Минэнерго Александр Новак при этом отметил, что рост потребления нефти в мире будет сокращаться
Министр энергетики РФ Александр Новак Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Министр энергетики РФ Александр Новак
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Спрос на углеводороды, в том числе нефть, сохранится в ближайшие десятилетия, несмотря на замедление темпов роста потребления. Такое мнение в передаче "Право на справедливость" на Первом канале высказал глава Минэнерго Александр Новак.

"Мы, конечно, с точки зрения прогнозирования, видим, что рост потребления нефти в мире будет сокращаться. Но в абсолютном выражении, здесь никуда не деться, углеводородная экономика будет сохраняться в течение ближайших 20 лет", - сказал он.

Новак также отметил, что доля продаж электромобилей будет увеличиваться. "Но мы все прекрасно понимаем: чтобы зарядить автомобиль, нужно выработать электроэнергию. И какой источник, чтобы выработать электроэнергию - это также вопрос энергетического баланса. Либо это газ, либо уголь, либо возобновляемые источники энергии: ветер, солнце, гидрогенерация", - добавил он.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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