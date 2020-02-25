Установка умных приборов энергосбытовыми компаниями сэкономит до 30 тыс. руб. потребителей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Потребители смогут получить экономию в размере от 3 тыс. до 30 тыс. рублей за счет переноса ответственности за установку "умных" приборов учета потребления электроэнергии на ресурсоснабжающие организации. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак в эфире передачи "Право на справедливость" на Первом канале.

"Если раньше человек нес ответственность за содержание счетчика, за его поверку, за его приобретение, за то, чтобы передать информацию, которую он видит в энергосбытовую компанию, то сегодня принят закон, который с 1 июля переносит эту ответственность на сетевые и сбытовые организации, то есть человек, потребитель, не будет больше платить с 1 июля 2020 года. Мы в среднем считали, что это расходы от 3 тыс. до 30 тыс. рублей, которые сэкономит человек на этом", - сказал Новак.

Он отметил, что сетевая организация будет отвечать за установку счетчиков для потребителей, для индувидуальных жилых домов, где будут устанавливаться соответствующие счетчики и меняться, сбытовые компании - в многоквартирных жилых домах.

"С 1 января 2022 года обязанность сбытовых и сетевых компаний будет устанавливать именно интеллектуальные приборы учета. Это упростит еще больше жизнь и позволит каждому человеку управлять своим энергопотреблением", - отметил глава Минэнерго.

Он также подчеркнул, что из-за новых приборов учета тарифы на электроэнергию не изменятся.

"Конкретно человеку счет не будет выставляться <...> Могу сказать ответственно, что тариф не поменяется. Хотя, конечно, расходы будут нести сбытовые и сетевые компании. Это не будет переложено [в тариф], у нас тариф ограничен и он регулируется государством", - уточнил министр.

По расчетам Минэнерго

По расчетам Минэнерго "умные" приборы дадут экономию, которая будет источником расходов на установку. Ранее Минэкономразвития подсчитало, что установка "умных" счетчиков обойдется гарантирующим поставщикам в 509 млрд рублей, сетевым компаниям - в 599 млрд рублей.