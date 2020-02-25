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Ситуация с ценами на бензин в России

Новак: цены на бензин в России не самые высокие в мире благодаря механизму сдерживания

Глава Минэнерго отметил, что рост цен на бензин в стране укладывается в динамику инфляции

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Рост цен на бензин в России укладывается в динамику инфляции, а их уровень не самый высокий, в том числе среди нефтедобывающих стран. Об этом в эфире передачи "Право на справедливость" на Первом канале сказал министр энергетики Александр Новак.

"Цены на нефтепродукты в России не самые низкие, но в то же время они и не самые высокие. В этом плане мы сформировали в рамках системы налогообложения механизм сдерживания цен", - отметил министр, отвечая на вопрос ведущего программы об уровнях цен на топливо.

Ответ главы Минэнерго устроил ведущего Андрея Макарова, который возглавляет комитет по бюджету и налогам в Госдуме. Он согласился с тем, что, например, в Норвегии, которая также является крупным нефтеэкспортером, цена на топливо "гораздо выше".

По данным портала Globalpetrolprices, средняя стоимость бензина в Норвегии по состоянию на 24 февраля составляла $1,84 за литр, тогда как в России - $0,71 за литр. Самый дорогой бензин в мире, по данным ресурса, в Гонконге - $2,3 за литр. Средняя по миру цена составляла $1,08 за литр.

Цены на моторное топливо в России не зависят от динамики мировой цены нефти благодаря специальному демпфирующему механизму, который работает в России в рамках налогового маневра с 1 января 2019 года. Он предусматривает бюджетные компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен в рознице, если цена нефти растет и поставки на экспорт становятся условно выгоднее продажи топлива на внутреннем рынке. Так, государство возмещало компаниям до 60% разницы между условной внутренней ценой на топливо и более высокими экспортными ценами.

При этом демпфер работает и в обратную сторону. Если цены на внутреннем рынке оказываются более выгодными, то нефтяники должны сами доплачивать в бюджет. После того, как в первом квартале этого года демпфер сработал именно по этому сценарию, компании настояли на его корректировке. С 1 июля 2019 года размер компенсации вырос до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива. По оценке Минфина, демпфер позволил ограничить рост цен на топливо в России на 15%.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияСитуация с ценами на бензин в России
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