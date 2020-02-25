"Яндекс" разместил конвертируемые облигации на $1,25 млрд

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" разместил конвертируемые облигации на сумму в $1,25 млрд сроком до 2025 года, говорится в сообщении компании во вторник.

По условиям размещения облигации будут конвертироваться в акции класса A (дает право одного голоса на каждую акцию, могут свободно обращаться на бирже). Начальная стоимость конвертации установлена с премией 47,5% к цене торгов на американской бирже Nasdaq в день размещения, то есть 25 февраля, ставка купона - 0,75% годовых. Проценты по облигациям будут выплачиваться дважды в год - 3 марта и 3 сентября.

Погашаться облигации могут тремя способами по усмотрению компании: денежными средствами, акциями самого "Яндекса", либо и тем, и другим. При этом "Яндекс" сможет погасить облигации до истечения срока 3 марта 2025 года при условии, если, начиная с 18 марта 2023 года, цена акций компаний превысит на 130% цену конвертации, либо в случае конвертации или выкупа 85% и более от всех выпущенных облигаций.

Вместе с тем "Яндекс" не уточняет, на что конкретно могут пойти вырученные от размещения облигаций средства. Компания в общем отмечает, что эти средства могут направить на общекорпоративные цели, капзатраты, обратный выкуп акций (buyback) или стратегические инвестиции. Однако, оговариваются в "Яндексе", на данный момент у компании нет соглашений о сделках, приобретениях или стратегических инвестициях.

На конец 2019 года остаток денежных средств "Яндекса" составлял $1,43 млрд на консолидированной основе, включая $394 млн сегмента "Такси".