20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Яндекс" разместил конвертируемые облигации на $1,25 млрд

Погасить облигации можно будет тремя способами: денежными средствами, акциями самого "Яндекса", либо и тем, и другим

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" разместил конвертируемые облигации на сумму в $1,25 млрд сроком до 2025 года, говорится в сообщении компании во вторник.

По условиям размещения облигации будут конвертироваться в акции класса A (дает право одного голоса на каждую акцию, могут свободно обращаться на бирже). Начальная стоимость конвертации установлена с премией 47,5% к цене торгов на американской бирже Nasdaq в день размещения, то есть 25 февраля, ставка купона - 0,75% годовых. Проценты по облигациям будут выплачиваться дважды в год - 3 марта и 3 сентября.

Погашаться облигации могут тремя способами по усмотрению компании: денежными средствами, акциями самого "Яндекса", либо и тем, и другим. При этом "Яндекс" сможет погасить облигации до истечения срока 3 марта 2025 года при условии, если, начиная с 18 марта 2023 года, цена акций компаний превысит на 130% цену конвертации, либо в случае конвертации или выкупа 85% и более от всех выпущенных облигаций.

Вместе с тем "Яндекс" не уточняет, на что конкретно могут пойти вырученные от размещения облигаций средства. Компания в общем отмечает, что эти средства могут направить на общекорпоративные цели, капзатраты, обратный выкуп акций (buyback) или стратегические инвестиции. Однако, оговариваются в "Яндексе", на данный момент у компании нет соглашений о сделках, приобретениях или стратегических инвестициях.

На конец 2019 года остаток денежных средств "Яндекса" составлял $1,43 млрд на консолидированной основе, включая $394 млн сегмента "Такси".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Фондовые торги в США закрылись падением индексов во второй день подряд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС