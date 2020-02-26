Глава МВФ: отсутствие координации в борьбе с коронавирусом негативно скажется на экономике

"В первую очередь [ситуацию с распространением вируса] следует воспринимать как человеческую трагедию и делать все возможное, чтобы сократить ее потенциальные последствия, но это нужно делать, принимая четко направленные меры", - подчеркнула она в опубликованном во вторник интервью The Wall Street Journal, отметив, что в противном случае это может иметь негативное воздействие на экономику. "Нужно быть на чеку и должным образом координировать действия, - констатировала директор-распорядитель МВФ. - Несмотря на то, что наше внимание приковано к коронавирусу, нельзя забывать о других очень важных факторах стабильности и процветания мировой экономики".

Георгиева заявила, что масштабные ограничения могут навредить экономике как на местном, так и на глобальном уровне. По ее словам, наиболее действенным методом борьбы с распространением нового коронавируса ей видится принятие мер по выявлению и сдерживанию заболевания непосредственно в тех местах, где это необходимо. "Давайте не будем забывать, что мы столкнулись с серьезной проблемой, однако ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) указывает, что мы еще не находимся на стадии пандемии, поэтому стоит действовать соответственно", - заключила Георгиева.